المتحدث باسم الخارجية الأميركية: أجرينا محادثات مثمرة مع الحكومتين السعودية والإسرائيلية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن مسؤولين في بلاده أجروا محادثات مثمرة مع الحكومتين السعودية والإسرائيلية.

وأضاف "أجرينا محادثات مثمرة، وناقشنا العديد من القضايا مع كل من الحكومة الإسرائيلية والحكومة السعودية. وهذه المحادثات مستمرة، وأتوقع حدوث المزيد منها في الأسابيع المقبلة".

وتابع المتحدث الأميركي "لقد أحرزنا تقدما في عدد من القضايا، ولن أخوض في ماهيته، لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلا وبمستقبل غير مؤكد، لكنها مبادرة مهمة ونعتقد أنه يجب أن نستمر في السعي لتحقيقها".