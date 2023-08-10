قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو، أمس الأربعاء، في حين لقي مشتبه به حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.

وتعهد الرئيس الإكوادوري غويلرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فيافيسينسيو، داعيا كبار المسؤولين الأمنيين إلى اجتماع طارئ.

وقال لاسو -عبر منصة إكس (تويتر سابقا)- إن هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب، مشيرا إلى أن الجريمة المنظمة تجاوزت الحد بكثير.

وأفاد مكتب المدعي العام بأنه ألقي القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، ونقل مصابا بجروح بالغة إلى وحدة تابعة للادعاء العام في كيتو التي أكدت بدورها وفاته.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيافيسينسيو (59 عاما) كان سيحصل على 7.5% من الأصوات ليأتي خامسا من بين 8 مرشحين بالانتخابات المقررة في 20 أغسطس/آب الجاري.