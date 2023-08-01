مفاوضات أميركية أفغانية بالدوحة تناقش الإفراج عن أميركيين وبريطانيين في أفغانستان

قال مصدر حكومي أفغاني للجزيرة إن وفد الحكومة الأفغانية ناقش في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد أميركي، إطلاق سراح أميركيين من السجون الأفغانية، واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات مستقبلا.

وأضاف المصدر أن وفد بريطاني اجتمع أيضا بممثلي الحكومة التي تقودها حركة طالبان للإفراج عن معتقلين بريطانيين في أفغانستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوفد الأميركي الذي اجتمع بوفد طالبان في الدوحة، أن الحركة تعهدت بعدم تحول أفغانستان لمنصة تستهدف واشنطن وحلفاءها.

وانتهت أمس الاثنين في الدوحة محادثات استمرت يومين بين وفد أميركي وآخر من الحكومة الأفغانية، تناولت قضايا عدة.

وقالت الخارجية الأميركية إن وفدها أبدى انفتاحه خلال محادثاته في الدوحة على استمرار الحوار مع حركة طالبان، وأضافت أن الوفد الأميركي أثار خلال اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وطالب بالإفراج عن أميركيين محتجزين في أفغانستان.

وأعرب الوفد الأميركي عن "انفتاحه على حوار تقني حول قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبا".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أخذ الوفد الأميركي "علما" بـ"تعهد متجدد" قطعته طالبان بعدم السماح بتحول البلاد إلى منصة لهجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد أقر بـ"انحسار الهجمات الإرهابية الواسعة النطاق التي تستهدف مدنيين أفغانا".

من جهتها، قالت الخارجية الأفغانية إن المحادثات تناولت رفع قيود السفر عن مسؤولين أفغان واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة.

وضم الوفد الأميركي 15 عضوا برئاسة الممثل الأميركي الخاص بأفغانستان توماس ويست، في حين ضم وفد الحكومة الأفغانية وزير الخارجية أمير خان متقي وممثلين عن وزارة المالية وبنك أفغانستان.