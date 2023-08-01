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استشهاد المنفذ.. إصابة 5 مستوطنين بإطلاق نار في معاليه أدوميم شرقي القدس

معاليه أدوميم تعد واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (الصحافة الإسرائيلية)
1/8/2023-|آخر تحديث: 1/8/202305:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت مراسلة الجزيرة -عصر اليوم الثلاثاء- بإصابة 5 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تصفية المنفذ".

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المشتبه بتنفيذه العملية.

وقالت مراسلة الجزيرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يتلقيان تقارير أمنية عن عملية "معاليه أدوميم".

في الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار يحتمل أنه انتحل شخصية حارس أمن، واستخدم رشاشا من نوع "إم 16".

كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن منفذ الهجوم "عامل بالمركز التجاري في معاليه أدوميم وتنكر في هيئة حارس أمن".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن من قام "بتصفية منفذ العملية هو أحد عناصر قوات حرس الحدود".

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية "معاليه أدوميم" تأتي دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين.

وتعد "معاليه أدوميم" واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وأكثرها توسعا منذ تأسيسها عام 1975 شرقي مدينة القدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة