عاجل | السلطات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو: أي تدخل عسكري في النيجر هو عدوان علينا وسيؤدي لانسحابنا من إكواس

السلطات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو: أي تدخل عسكري في النيجر هو عدوان علينا وسيؤدي لانسحابنا من إكواس

المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري: لن نلتزم بعقوبات مجموعة إكواس وهي غير شرعية

المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري: التدخل العسكري في النيجر سيؤدي إلى تفكك مجموعة إكواس

المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري: شعوب غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر تتطلع إلى احترام سيادتها

وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان مشترك لبوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا