عاجل | السلطات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو: أي تدخل عسكري في النيجر هو عدوان علينا وسيؤدي لانسحابنا من إكواس
1/8/2023-|آخر تحديث: 1/8/202301:40 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
السلطات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو: أي تدخل عسكري في النيجر هو عدوان علينا وسيؤدي لانسحابنا من إكواس
المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري: لن نلتزم بعقوبات مجموعة إكواس وهي غير شرعية
المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري: التدخل العسكري في النيجر سيؤدي إلى تفكك مجموعة إكواس
المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري: شعوب غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر تتطلع إلى احترام سيادتها
وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان مشترك لبوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
المصدر : الجزيرة