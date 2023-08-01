وشائج الانقلابات تتكشّف.. دول يحكمها عسكريون ترفض استخدام القوة بالنيجر وبدء إجلاء رعايا أجانب

قررت إيطاليا وفرنسا بدء إجلاء رعاياهما من النيجر اليوم الثلاثاء، فيما حذرت دول أفريقية يحكمها عسكريون من استخدام القوة ضد الحكام الجدد في نيامي، وسط إصرار دول الإيكواس على فرض عودة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس قررت إجلاء رعاياها من النيجر، اعتبارا من الثلاثاء "نظرا إلى الوضع في نيامي".

وبرّرت الوزارة هذا القرار "بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتها الأحد وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعاياها من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة.

وأوضحت أن "الإجلاء سيبدأ اليوم" الثلاثاء مضيفة أن السلطات الفرنسية تعمل أيضا على إجلاء مواطنين من دول أوروبية أخرى، ويقيم نحو 600 فرنسي راهنا في النيجر.





الهدف الرئيسي

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن باريس -القوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة لرئيس النيجر محمد بازوم- "هي الهدف الرئيسي للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر".

وأمس الاثنين، اتهم الحكام الجدد فرنسا بالسعي إلى "التدخل عسكريا" في النيجر الأمر الذي نفته باريس.

وخلال تظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتنشر فرنسا قوات في المنطقة منذ عشر سنوات للمساعدة في محاربة تمرد إسلامي لكن بعض السكان والساسة يطالبونها بالتوقف عن التدخل في شؤونهم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي هجوم على المصالح الفرنسية في النيجر سيقابل "برد سريع لا هوادة فيه".

وفي ذات السياق، نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيطالي قوله "وفرنا رحلات جوية خاصة لإجلاء الرعايا الإيطاليين من النيجر".

بيان تحذيري

وبخصوص ردود العفل إزاء الأزمة، حذرت السلطات العسكرية الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري من أي تدخل عسكري ضد النيجر.

وقال بيان مشترك لبوركينا فاسو ومالي إن أي خطوة كهذه ستعد بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا. وأضاف البيان أن "أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا".

ودانت حكومتا مالي وبوركينا فاسو العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، معتبرة إياها غير شرعية وغير قانونية وموجهة ضد شعب النيجر، حسب البيان.





احترام السيادة

من جهته، قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري إنه لن يلتزم بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس" ووصفها بغير الشرعية. وأضاف أن شعوب كل من غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر تتطلع إلى احترام سيادتها.

وقال المجلس "لن نلتزم بعقوبات مجموعة إيكواس وهي غير شرعية، محذرا من أن "التدخل العسكري في النيجر سيؤدي إلى تفكك مجموعة إيكواس".

وكانت إيكواس طالبت -الأحد في ختام قمة لها في العاصمة النيجيرية أبوجا- "بالإفراج الفوري" عن الرئيس المعزول محمد بازوم، و"العودة الكاملة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر".

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية. وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة". كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.