هآرتس: رغم إنكارها وجود شعب فلسطيني غولدا مائير فكرت بإقامة دولة فلسطينية

كشفت وثيقة سرية تعود إلى عام 1970 عن أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير فكرت بـ"إقامة دولة فلسطينية".

وتشير الوثيقة -التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ووصفتها بأنها "سرية"- إلى "تراجع" في مواقف مائير التي كانت تنكر وجود الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة "عُرفت رئيسة وزراء إسرائيل الرابعة بأنها أنكرت وجود شعب فلسطيني، ولكن في استشارة سياسية مع الوزراء بعد 3 سنوات من احتلال الأراضي الفلسطينية بدت مختلفة".

ونقلت "هآرتس" عن مائير قولها -بحسب الوثيقة- "أنا مستعدة لسماع ما إذا كان هناك بصيص أمل بالنسبة لدولة عربية مستقلة في يهودا والسامرة (مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وربما في غزة أيضا"، وأضافت "إذا أطلقوا عليها اسم فلسطين فليكن، ما الذي أهتم به؟".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مائير "رفضت فكرة أن تكون القدس عاصمة هذه الدولة".

ومائير هي رابع رؤساء وزراء إسرائيل، وتولت منصبها بين 1969 و1974.

وترفض إسرائيل رسميا قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

ويصر الفلسطينيون على أن أي سلام مع إسرائيل يجب أن يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.