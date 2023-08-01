حرق مسجد وسيارات وتعطيل الدراسة.. سقوط 5 قتلى في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين بولاية هندية

قتل 5 أشخاص بينهم شرطيان في اشتباكات اندلعت أمس الاثنين بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا المجاورة للعاصمة نيودلهي، وفق ما أفاد مسؤولون بالشرطة.

وحصلت الصدامات أثناء مرور موكب ديني هندوسي في منطقة "نوه" ذات الأغلبية المسلمة.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة كريشان كومار "كان من المفترض أن ينتقل الموكب من معبد إلى آخر، لكن الاشتباكات اندلعت في الطريق بين الجانبين مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص".

وأضاف أن اثنين من القتلى من أفراد قوة حراسة من المتطوعين تساعد الشرطة في السيطرة على الاضطرابات المدنية.

وتابع أن 10 آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وبحلول مساء أمس الاثنين، امتد العنف إلى مدينة "جوروجرام" المجاورة، حيث أُضرمت النيران في مسجد في حوالي منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وصدرت بالفعل أوامر حظر بالمنطقة بعد إضرام النار في بعض السيارات مساء أمس، وصدرت تعليمات للمدارس والجامعات بالإغلاق اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان صباح اليوم الثلاثاء "تم التعرف على المهاجمين (الذين أضرموا النار في المسجد) وألقي القبض على عدد منهم"، مضيفة أنه جرى أيضا تشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة.