إصابة موظفة في اعتداء مسلح أمام قنصلية السويد بإزمير

أصيبت امرأة بجروح جراء اعتداء مسلح أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في مدينة إزمير غربي تركيا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية وتقارير إعلامية.

وأفادت ولاية إزمير في بيان -اليوم الثلاثاء- بأن السيدة (أمينة. ت) تعرضت لجروح نتيجة هجوم مسلح نفذه المدعو (ز. أو) المعاق ذهنيا، أمام المبنى الواقع في شارع الجمهورية.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابة، التي تعمل سكرتيرة في القنصلية الفخرية السويدية، إلى المشفى وحالتها خطيرة، في حين تم توقيف الفاعل وبحوزته المسدس، أداة الجريمة.

وبدأت الشرطة تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الواقعة.

وتمثّل القنصليات الفخرية مصالحها الوطنية في الخارج، لكنها لا يديرها دبلوماسيون معتمدون.