الكرملين يصوّب تصريحا للخارجية الروسية بشأن تشبيه الهجوم بالمسيّرات على موسكو بتفجيرات 11 سبتمبر

رد الكرملين صباح اليوم الثلاثاء سريعا على تصريحات لوزارة الخارجية الروسية قالت فيها إن "السبل الإرهابية" التي تستخدمها كييف في استهداف "موسكو سيتي" (حي تجاري وسط العاصمة الروسية) تقارن بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وذكر الكرملين أنه "لا شبه على الإطلاق بين هجوم المسيرة على موسكو سيتي ومأساة البرجين في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك اللذين انهارا عقب ارتطام طائرتين من الطائرات الأربع التي شاركت بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وشددت الخارجية الروسية اليوم على أن "موسكو سيتي منطقة مدنية لا علاقة لها بالبنية التحتية العسكرية على الإطلاق"، في حين رجح ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي مسؤولية شبكة عملاء لأوكرانيا داخل روسيا عن إطلاق المسيّرات على موسكو.