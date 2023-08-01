الدفاع الأوكرانية تتعاقد مع "بايكار" التركية لإقامة مركز صيانة للمسيرات

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة "بايكار ماكينا" التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة، على إنشاء مركز في أوكرانيا لعمليات الإصلاح والصيانة.

وأكد وزير الدولة بوزارة الدفاع الأوكرانية كوستيانتين فاششينكو أن إنشاء هذا المركز سيتم في القريب العاجل، مضيفا أن بلاده "تتحرك إلى الأمام".

كما شدد الوزير الأوكراني على أهمية إنشاء قاعدة أوكرانية خاصة لخدمة الطائرات المسيرة، معتبرا أن هذا "سيعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسيساعد في تقريب انتصارنا"، وشكر الشركة التركية "لمساهمتها في زيادة قوة القوات الأوكرانية في مواجهة العدوان الروسي".

وتسعى كييف إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الطائرات المسيرة لبناء "جيش" منها في ظل معركتها ضد القوات الروسية التي تشن حربا ضد البلاد منذ فبراير/شباط 2022.

وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن "جيش الطائرات المسيرة" الأسبوع الماضي، إن أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا تدريبا على تشغيل الطائرات المسيرة وهناك 10 آلاف آخرين يخضعون للتدريب.





ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق الشهر الجاري عن وزير الصناعات الإستراتيجية أولكسندر كاميشين قوله "إن شركة بايكار ماكينا بدأت في بناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في أوكرانيا".

كما ذكر موقع "نيوز ري" الروسي (news.ru) قبل شهر أن شركة "بايكار ماكينا" التركية تعمل على إكمال بناء مصنع طائرات مسيرة في أوكرانيا في عام 2025.

ونقل الموقع عن المدير العام للشركة التي ستنشئ المصنع في أوكرانيا قوله "إن معظم الأعمال التحضيرية جارية بالفعل، ومن المتوقع أن يتم توصيل كهرباء المصنع قريبا حيث ستنتج المنشأة الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2″ و"بيرقدار أكينجي" التي تنتجها الشركة التركية.

وتشارك هذه الطائرات المسيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، كما شاركت بفعالية في عدة حروب في أذربيجان وليبيا وسوريا. وتستخدم كل من القوات الأوكرانية والروسية مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والهجوم خلال الحرب.