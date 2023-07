شاهد.. اختفاء قضبان سكك حديد أثناء مرور القطار وحكومة أوغندا تعلّق

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل في أوغندا يظهر اختفاء قضبان من إحدى السكك الحديد بين العاصمة كمبالا ومنطقة نالوكولونجو في أثناء وصول القطار.

وأظهر مقطع فيديو لحظة توقف قائد قطار في أوغندا في منتصف الطريق بشكل مفاجئ، بعدما اكتشف أن قضبان السكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، وسط ذهول المارة.

وفي حين لفتت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السكة الحديد قد اختفت بعدما سرقها لصوص بغرض بيعها، أصدرت هيئة خطوط السكة الحديد الأوغندية بيانا قالت فيه إنها تجري عملية إحلال وتجديد للخطوط.

وأضاف البيان أن "الهيئة تعمل الآن على الخط بين كمبالا وموكون في مرحلة الألواح الخرسانية، التي تسبق مرحلة وضع القضبان".

The Railways network is being upgraded to serve our Nation better, following years of human activities that have affected the tracks. pic.twitter.com/ohTATkeGwu — UGANDA RAILWAYS CORPORATION (@RailwaysUganda) July 7, 2023

وبينت الهيئة أن القطار الذي ظهر في الفيديو كان في مساره الطبيعي وتجري عملية تفتيش علي مسار خط كمبالا- نالوكولونجو.

وأثار الفيديو المتداول، وكذلك بيان الهيئة، عديدا من ردود فعل النشطاء وتفاعلاتهم على منصات التواصل، موجهين انتقادات للحالة الأمنية في البلاد.

This is the state of the railway transport in Uganda as of July 2023. The train arrives but finds the railway gone…it would be funny if it wasn't sad. This is what happens when those in power only care about their stomach.

Ate mulowooza train ekkubo yalisanzeewo? pic.twitter.com/dniYqGd6KY — BOBI WINE (@HEBobiwine) July 8, 2023

Hasn't this been clarified? pic.twitter.com/BrRWgVK6gf — Prof Jamil Mujuzi (@MujuziProf) July 8, 2023

So where was the 'engineering train' going to pass? 🤔 — Saasi Marvin (@sasmvn) July 8, 2023

وتُعد السكك الحديد في أوغندا أكثر وسائل النقل أمانًا وذات أسعار معقولة مقارنة بغيرها، ولكن حاليًا، يتم نقل أكثر من 90% من حركة المرور على طول الممر الشمالي عن طريق البر، مع 7% فقط عبر السكك الحديد بسبب ضعف البنية التحتية.

وتساءل مغردون عن كيفية مواصلة القطار طريقه بعد اختفاء القضبان، في حين طالب آخرون بتحديد جدول أعمال للانتهاء من أعمال التجديد.

Looking at the video, the locomotive was bound to derail. — Steve 🩺 (@StevenEriya) July 7, 2023

This does not explain the non-existent rails in the video…so is your team currently doing works in that area? What shows? Can you give a clear timeline as to when this will be fixed?…you can write a better press statement. — ᴇᴅɢᴀʀ ᴋᴀʀᴀᴍᴀɢɪ (@EdgarKaramagi) July 7, 2023

وعام 1901، أنشأ الاحتلال البريطاني أول خط سكة حديد في أوغندا امتد بطول ألف كيلومتر تقريبا على الساحل إلى كينيا.

وفي عام 2016، قررت الحكومة الأوغندية خصخصة شركة القطارات والسكك الحديد من أجل تحسين كفاءة أنظمة الخدمة في البلاد، وعام 2022 حصلت أوغندا على منحة من البنك الأفريقي للتنمية قدرها 300 مليون دولار لتجديد الخطوط الحديدية.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت الحكومة الأوغندية إنها بصدد توقيع اتفاقية مع شركة "يابي مركزي" (Yapı Merkezi) التركية لتنفيذ خط سكة حديد يربط مدينة مالابا بالعاصمة.

وأوضحت الحكومة -في بيان- أنها فسخت عقد تنفيذ الخط مع شركة "سي إتش إي سي" (CHEC) الصينية بعد أن عجزت الأخيرة عن توفير الدعم المالي اللازم للمشروع.

وأضاف البيان أنه من المخطط أن يتم البدء بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن طول سكة الحديد المزمع إنشاؤها يبلغ 273 كيلومترا، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفتها 2 مليار دولار.

ويعد خط السكة الحديدية كمبالا – مالابا جزءا من طريق الممر الشمالي المتعدد الوسائط، الذي يشمل النقل البري من مومباسا في كينيا إلى أوغندا غير الساحلية والبلدان المجاورة، بما في ذلك رواندا وبوروندي وجنوب السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويحتوي الممر أيضًا على روابط بحرية مع الممرات المائية الداخلية لبحيرة فيكتوريا. ومن المتوقع أن يفيد المشروع بشكل مباشر ما يقرب من 1.2 مليون شخص.