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شاهد.. اختفاء قضبان سكك حديد أثناء مرور القطار وحكومة أوغندا تعلّق

اختفاء قضبان قطار من إحدى السكك الحديدية بين العاصمة كامبلا ومنطقة نالوكولونجو بأوغندا من حساب BOBI WINE علي تويتر
اختفاء قضبان قطار من إحدى السكك الحديد بين العاصمة كمبالا ومنطقة نالوكولونجو في أوغندا (مواقع التواصل)
9/7/2023-|آخر تحديث: 9/7/202310:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل في أوغندا يظهر اختفاء قضبان من إحدى السكك الحديد بين العاصمة كمبالا ومنطقة نالوكولونجو في أثناء وصول القطار.

وأظهر مقطع فيديو لحظة توقف قائد قطار في أوغندا في منتصف الطريق بشكل مفاجئ، بعدما اكتشف أن قضبان السكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، وسط ذهول المارة.

وفي حين لفتت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السكة الحديد قد اختفت بعدما سرقها لصوص بغرض بيعها، أصدرت هيئة خطوط السكة الحديد الأوغندية بيانا قالت فيه إنها تجري عملية إحلال وتجديد للخطوط.

وأضاف البيان أن "الهيئة تعمل الآن على الخط بين كمبالا وموكون في مرحلة الألواح الخرسانية، التي تسبق مرحلة وضع القضبان".

وبينت الهيئة أن القطار الذي ظهر في الفيديو كان في مساره الطبيعي وتجري عملية تفتيش علي مسار خط كمبالا- نالوكولونجو.

وأثار الفيديو المتداول، وكذلك بيان الهيئة، عديدا من ردود فعل النشطاء وتفاعلاتهم على منصات التواصل، موجهين انتقادات للحالة الأمنية في البلاد.

 

 

 

وتُعد السكك الحديد في أوغندا أكثر وسائل النقل أمانًا وذات أسعار معقولة مقارنة بغيرها، ولكن حاليًا، يتم نقل أكثر من 90% من حركة المرور على طول الممر الشمالي عن طريق البر، مع 7% فقط عبر السكك الحديد بسبب ضعف البنية التحتية.

وتساءل مغردون عن كيفية مواصلة القطار طريقه بعد اختفاء القضبان، في حين طالب آخرون بتحديد جدول أعمال للانتهاء من أعمال التجديد.

 

وعام 1901، أنشأ الاحتلال البريطاني أول خط سكة حديد في أوغندا امتد بطول ألف كيلومتر تقريبا على الساحل إلى كينيا.

وفي عام 2016، قررت الحكومة الأوغندية خصخصة شركة القطارات والسكك الحديد من أجل تحسين كفاءة أنظمة الخدمة في البلاد، وعام 2022 حصلت أوغندا على منحة من البنك الأفريقي للتنمية قدرها 300 مليون دولار لتجديد الخطوط الحديدية.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت الحكومة الأوغندية إنها بصدد توقيع اتفاقية مع شركة "يابي مركزي" (Yapı Merkezi) التركية لتنفيذ خط سكة حديد يربط مدينة مالابا بالعاصمة.

وأوضحت الحكومة -في بيان- أنها فسخت عقد تنفيذ الخط مع شركة "سي إتش إي سي" (CHEC) الصينية بعد أن عجزت الأخيرة عن توفير الدعم المالي اللازم للمشروع.

وأضاف البيان أنه من المخطط أن يتم البدء بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن طول سكة الحديد المزمع إنشاؤها يبلغ 273 كيلومترا، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفتها 2 مليار دولار.

ويعد خط السكة الحديدية كمبالا – مالابا جزءا من طريق الممر الشمالي المتعدد الوسائط، الذي يشمل النقل البري من مومباسا في كينيا إلى أوغندا غير الساحلية والبلدان المجاورة، بما في ذلك رواندا وبوروندي وجنوب السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويحتوي الممر أيضًا على روابط بحرية مع الممرات المائية الداخلية لبحيرة فيكتوريا. ومن المتوقع أن يفيد المشروع بشكل مباشر ما يقرب من 1.2 مليون شخص.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي