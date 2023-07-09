الرحلات تستأنف في سبتمبر.. إيطاليا ترفع حظرا مفروضا على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد أن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارا يقضي برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

وقال الدبيبة -في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك- "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/أيلول القادم".

ولم يصدر حتى الساعة أي تعقيب رسمي من جانب الحكومة الإيطالية على الإعلان الليبي.

وبحسب البيان، فقد "قدم الدبيبة شكره لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق انفراجة رفع حظر الطيران المدني لتسهيل التنقل".

وناقش الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية في السابع من يونيو/حزيران الماضي متابعة أعمال اللجان الثنائية، لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، خلال زيارة قام بها الدبيبة ووفد وزراي إلى روما.

وحظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في ليبيا التي تشهد توترات أمنية من وقت لآخر.

وحاولت الحكومات الليبية المتعاقبة منذ ذلك الحين رفع الحظر الأوروبي، غير أن الاتحاد يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.