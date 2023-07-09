الأردن.. مقتل 3 مطلوبين محكومين بقضايا إرهاب في اشتباك مع قوة أمنية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود 3 مطلوبين في قضايا إرهابية، واشتبكت معهم بالقرب من الشريط الحدودي جنوب شرق المملكة مما أدى إلى مقتل المطلوبين.

وأشار السرطاوي، في بيان نشرته المديرية على موقعها الإلكتروني، إن اثنين من المطلوبين كانا قد فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، أما الثالث فهو أحد المطلوبين الرئيسيين فيما يعرف بخلية الحسينية المتهمة بعدة قضايا من بينها مقتل ضابط كبير في الأمن العام.

وأوضح الناطق باسم المديرية أن التحقيقات أكدت أن المطلوبين مسلحون، ويستخدمون إحدى المركبات ويتحركون في نطاق مناطق صحراوية جنوب شرقي المملكة.

وقال البيان إن القوة الأمنية الخاصة التي داهمت مكان وجود المطلوبين "طبقت قواعد الاشتباك معهم، بعد أنْ بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة" مؤكدا عدم وجود أي إصابات بصفوف القوة الأمنية.

وأكد أن هيئة التحقيق المشكّلة، والخاصة بحادثة فرار النزيلين من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ما زالت مستمرة في تحقيقاتها لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في الحادثة.