إصابات بمواجهات شمال الضفة والخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستفرد بشعبنا الأعزل

أصيب 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت -مساء أمس السبت- شمالي الضفة الغربية، في حين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قائلة إن الاحتلال يستفرد بشعبنا الأعزل في ظل ازدواجية المعايير الدولية.

ونقلت وكالة الأناضول أن المستوطنين حاولوا الهجوم على قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية شمالي الضفة، مما دفع الأهالي لمحاولة التصدي لهم، واندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي.

وقال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم إن 4 شبان أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، أحدهم إصابته خطيرة في البطن وقد نقل لتلقي العلاج بمستشفى النجاح الجامعي في مدينة نابلس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان صحفي- إصابة فتى (16 عاما) برصاصة في الركبة اليسرى، أطلقها عليه جيش الاحتلال قرب "جدار الفصل العنصري" في مدينة قلقيلية.

اقتحامات واعتقالات

وفي التطورات الميدانية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة واعتدت على المواطنين الفلسطينيين وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم بكثافة.

كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 9 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة والقدس مساء أمس وفجر اليوم الأحد.

وبحسب مصادر صحفية، فقد شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في كل من نابلس والخليل ورام الله وأريحا في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.

وقد بثت منصات فلسطينية محلية -عبر مواقع التواصل- مقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل وقرية برقة شمال نابلس الليلة الماضية.

وأظهرت الصور انتشار جنود الاحتلال وعرباته في مدينة الخليل ومحيط جامعة المدينة، ومداهمة منزل فلسطيني، كما أظهرت لقطات أخرى اقتحام قوات إسرائيلية قرية برقة شمال نابلس.

تشييع شهيدين

وكان المئات من أهالي محافظة رام الله والبيرة قد شيعوا جثمان الشهيد عبد الجواد حمدان صالح في قرية عارورة شمال غرب رام الله. وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. كما شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد علاء قَيْسِيَة في مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل.

وكان صالح استُشهد أول أمس الجمعة، بينما استُشهد قيسية في 26 من مايو/أيار الماضي جراء إطلاق مستوطن النار عليه بالقرب من مستوطنة "تينا عومريم" المقامة عنوة على أرض بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي الأثناء، نشرت كتيبة جنين (التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد) مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة خلال الاقتحام الأخير لمدينة جنين ومخيمها.

وقالت كتيبة جنين إن وحدتها الهندسية فجرت عبوة ناسفة من نوع "طارق 1" في جرافة عسكرية لجيش الاحتلال، ضمن المعركة التي أطلقت عليها اسم "بأس جنين".

الخارجية الفلسطينية تدين

سياسيا، أدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات" انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وقالت الوزارة "استفراد الاحتلال العنيف بشعبنا الأعزل يتواصل في ظل ازدواجية معايير دولية مفضوحة".

وكان وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية قد قام أمس السبت بجولة استقصائية في مخيم جنين.

وخلال الزيارة، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين سفن كون فون برغسدورف إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف، ووصف العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع.

وقد نفذ الاحتلال عملية عسكرية واسعة نفذها في مخيم جنين الأسبوع الماضي، استشهد خلالها 12 فلسطينيا وأصيب 140 آخرون بينهم 30 بجراح خطيرة.