أمير قطر يستقبل نائب الرئيس التركي ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد بالديوان الأميري، جودت يلماز نائب الرئيس التركي والوفد المرافق له.

وقال بيان أصدره الديوان الأميري إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة لبحث التعاون بين البلدين خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك في مكتبه بالديوان الأميري. https://t.co/B2B4Lx7Wfq pic.twitter.com/pZXCxdAQ1I — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 9, 2023

وفي وقت سابق، قالت تركيا إن جودت يلماز نائب الرئيس ووزير المالية محمد شيمشك سيصلان إلى دولة قطر اليوم الأحد لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأوضحت مصادر في الرئاسة التركية أن الزيارة تأتي قبل أيام من جولة خليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع المقبل تشمل قطر والسعودية والإمارات.