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أمير قطر يستقبل نائب الرئيس التركي ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية

Turkish Vice President Cevdet Yilmaz and Turkish Treasury and Finance Minister Mehmet Simsek in Doha
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله جودت يلماز نائب الرئيس التركي (الأناضول)
9/7/2023

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد بالديوان الأميري، جودت يلماز نائب الرئيس التركي والوفد المرافق له.

وقال بيان أصدره الديوان الأميري إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة لبحث التعاون بين البلدين خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

وفي وقت سابق، قالت تركيا إن جودت يلماز نائب الرئيس ووزير المالية محمد شيمشك سيصلان إلى دولة قطر اليوم الأحد لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأوضحت مصادر في الرئاسة التركية أن الزيارة تأتي قبل أيام من جولة خليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع المقبل تشمل قطر والسعودية والإمارات.

المصدر : الجزيرة