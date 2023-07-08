وكالة الأنباء الإيرانية: جيش العدل يتبنى الهجوم على مركز شرطة زاهدان

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ما يعرف بتنظيم جيش العدل الذي تصنفه طهران إرهابيا، تبنى الهجوم على مخفر للشرطة بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن اثنين من عناصر الشرطة و4 مهاجمين قُتلوا عندما هاجم مسلحون مركزا للشرطة في مدينة زاهدان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الاشتباكات في محيط مركز الشرطة مع المسلحين قد انتهت بعد وصول قوات الأمن الإيرانية إلى المركز والسيطرة على الوضع.

وأكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن 4 مهاجمين قد قتلوا خلال اشتباك مسلح مع القوات الأمنية الإيرانية.

وكان علي رضا رحمتلي مساعد محافظ سيستان وبلوشستان قد قال إن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية وليس أحزمة ناسفة خلال هجومهم على مركز زاهدان.