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وكالة الأنباء الإيرانية: جيش العدل يتبنى الهجوم على مركز شرطة زاهدان

Kerman, Iran - March 15, 2010: A sign post in the desert on the outskirts of Kerman showing directions to Bam, Jiroft and Zahedan in the southern province of Baluchestan. shutterstock_791744092
مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران (شترستوك)
8/7/2023

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ما يعرف بتنظيم جيش العدل الذي تصنفه طهران إرهابيا، تبنى الهجوم على مخفر للشرطة بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن اثنين من عناصر الشرطة و4 مهاجمين قُتلوا عندما هاجم مسلحون مركزا للشرطة في مدينة زاهدان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الاشتباكات في محيط مركز الشرطة مع المسلحين قد انتهت بعد وصول قوات الأمن الإيرانية إلى المركز والسيطرة على الوضع.

وأكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن 4 مهاجمين قد قتلوا خلال اشتباك مسلح مع القوات الأمنية الإيرانية.

وكان علي رضا رحمتلي مساعد محافظ سيستان وبلوشستان قد قال إن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية وليس أحزمة ناسفة خلال هجومهم على مركز زاهدان.

المصدر : الجزيرة + وكالات