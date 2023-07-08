مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة واشتعال النيران فيها فوق حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتحطمت الطائرة اليوم السبت قرب مطار في مدينة موريتا بكاليفورنيا جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييغو.

واكتشفت الشرطة المرسلة إلى مكان الحادثة "طائرة مشتعلة بالكامل في أحد الحقول" وتمكنت من تحديد مكان الركاب الستة الذين أعلنت وفاتهم على الفور من دون إيراد تفاصيل عن هويتهم، وفق بيان لمكتب شريف مقاطعة ريفرسايد حيث تقع موريتا.

وكانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل.

ووصفت وسائل إعلام أميركية الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال وهي من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت خدمات الإطفاء أن تحطم الطائرة تسبب في نشوب حريق صغير تم احتواؤه بسرعة، كما لم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادث.

ويقوم كل من مجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفدرالية بالتحقيق في الحادث.