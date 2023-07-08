مقتل شرطي إيراني فى هجوم مسلح على مركز أمني في زاهدان

لقي شرطي إيراني حتفه في هجوم مسلح على مركز شرطة بمدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المدعي العام بمدينة زاهدان، شمس آبادي، قوله إن عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم أحد مراكز الشرطة بالمدينة، مما أسفر عن مصرع شرطي خلال الاشتباك.

وذكرت الوكالة أن المسلحين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم بتفجير نفسيهما.

وأفاد مصدر أمني مطلع بأن الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الذين هاجموا مركز الشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية.