شاهد.. هل تصبح القنابل العنقودية عاملا حاسما لأوكرانيا في مواجهة روسيا؟

يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية مقدمة على فصل جديد، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، في قرار وصفه بأنه كان صعبًا للغاية.

وقال بايدن إنه ناقش تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية مع حلفاء واشنطن ومع الكونغرس، وفي النهاية اتخذ قراره بالموافقة بالنظر إلى أن ذخيرة الأوكرانيين آخذة في النفاد، على حد تعبيره.

في الأثناء، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن أوكرانيا تعهدت باستخدام القذائف العنقودية بشكل مسؤول وعدم استخدامها في المناطق المأهولة بالمدنيين.

وكانت ألمانيا عبرت عن معارضتها إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وقال وزير الدفاع الألماني إن ذلك ليس خيارًا لبرلين. في حين قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن بلادها تعارض ذلك أيضا بصفتها من بين 111 عضوًا في اتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية.

التقرير المرفق يلقي الضوء على القنابل العنقودية، وكيف يمكن استخدامها في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية.