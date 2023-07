شاهد- حريق كبير يلتهم سوقا شعبية في إثيوبيا ويتسبب بأضرار واسعة

بث ناشطون وحسابات محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة مقاطع فيديو توثق اندلاع حريق كبير في سوق شعبية بمدينة جيجيغا شرقي إثيوبيا.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة اندلاع النيران وتدخل فرق الإطفاء.

كما ظهر في لقطات أخرى حجم الدمار الذي لحق بالسوق بعد انتهاء عمليات الإطفاء.

#ALERT: Massive fire broke out at the biggest Market in #Jigjiga. According to the traders, the cause of the fire is still unknown. Jijiga is the capital city of Somali Region. pic.twitter.com/fm6GldfwAw

