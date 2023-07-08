أخبار|إثيوبيا

شاهد- حريق كبير يلتهم سوقا شعبية في إثيوبيا ويتسبب بأضرار واسعة

حريق في إثيوبيا
الحريق اندلع في السوق ليلا وتسبب في أضرار كبيرة (مواقع التواصل)
8/7/2023

بث ناشطون وحسابات محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة مقاطع فيديو توثق اندلاع حريق كبير في سوق شعبية بمدينة جيجيغا شرقي إثيوبيا.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة اندلاع النيران وتدخل فرق الإطفاء.

كما ظهر في لقطات أخرى حجم الدمار الذي لحق بالسوق بعد انتهاء عمليات الإطفاء.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند