بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيميائية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة.

وقال بايدن -في بيان- "منذ أكثر من 30 عاما، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".

وقال الرئيس الأميركي إن "روسيا وسوريا يجب أن تمتثلا مجدّدا للاتفاقية، وأن تُقرّا ببرامجهما غير المُعلنة التي استُخدِمت لارتكاب فظائع وهجمات سافرة".

وكان الموقّعون الآخرون على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997 قد دمّروا بالفعل احتياطاتهم، وفق ما أعلنه المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيرناندو أرياس في مايو/أيار الماضي.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خطوة الولايات المتحدة -التي كانت آخر دولة تمتلك أسلحة كيميائية- تعني أن كل المخزون المصرح عنه من هذه الأسلحة "تمّ تدميره بشكل لا رجعة فيه"، وعدّت على لسان مديرها العام أن "إنجاز تدمير كل المخزون المصرّح عنه من الأسلحة الكيميائية يمثل محطة مهمة".

لكن المنظمة -التي سبق لها الحصول على جائزة نوبل للسلام- حذّرت من أن استخدام هذه الأسلحة في الأعوام الماضية يعني أن على العالم البقاء يقظا حيال انتشارها.

كما شدّد المدير العام للمنظمة على "هناك 4 دول يجب أن تنضمّ إلى الاتفاقية"؛ هي أنغولا وكوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان.