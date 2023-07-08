الكرملين يحتج على سماح تركيا بمغادرة قادة كتيبة آزوف برفقة زيلينسكي

احتج الكرملين اليوم السبت على عودة عدد من قادة كتيبة آزوف الأوكرانية من تركيا إلى أوكرانيا برفقة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، في خرق لاتفاق كان يقضي ببقائهم حيث هم حتى نهاية الحرب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك إن أحدا لم يبلغ روسيا بنقل قادة ما وصفها بجماعة آزوف الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أنه كان من المفترض -بحسب الاتفاق بين موسكو وأنقرة- أن يبقى قادة الكتيبة في تركيا حتى انتهاء الصراع.

كما قال المتحدث باسم الكرملين إن الغرب مارس ضغوطا كبيرة على تركيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) التي ستعقد في ليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت روسيا أفرجت في سبتمبر/أيلول الماضي عن عدد من قادة كتيبة آزوف في إطار صفقة لتبادل الأسرى توسطت فيها أنقرة وتلزم شروطها هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقادت كتيبة آزوف معركة الدفاع عن مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف حتى سقوطها بيد القوات الروسية في مايو/أيار 2022، وحينها استسلم عدد من قادة الكتيبة بعد أن ظلوا صامدين لأكثر من 3 أشهر في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع آزوفستال للصلب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن عن عودته إلى بلاده قادما من تركيا برفقة عدد من قادة مقاتلي كتيبة آزوف، وأظهرت الصور التي نشرتها الرئاسة لقاء زيلينسكي بالقادة المقاتلين وصعودهم معه على متن الطائرة التي أقلعت من إسطنبول في ختام زيارة التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال زيلينسكي -الذي اجتمع مع أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول- "إننا عائدون إلى الوطن من تركيا، وسنعيد أبطالنا إلى الديار".

وكتب الرئيس الأوكراني عبر تطبيق تليغرام "الجنود الأوكرانيون دينيس بروكوبينكو (قائد كتيبة آزوف) وسفياتوسلاف بالامار وسيرغي فولينسكي وأوليه خومينكو ودينيس شليها سيكونون أخيرا مع ذويهم".