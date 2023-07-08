أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة لمباحثات السلام وكييف تستحق عضوية الناتو

اختتمت بإسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قام بزيارة لتركيا ضمن جولة بدأها ببلغاريا وجمهورية التشيك.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الرئيسان، دعا الرئيس التركي كلا من روسيا وأوكرانيا للعودة إلى مباحثات السلام لإنهاء الحرب، مضيفا أن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف الناتو.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستستعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم، مضيفا أنها منفتحة على التعاون مع تركيا في مجالات التصنيع العسكري وإنتاج الطائرات المسيرة وغيرها.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي الذي عقد الليلة بمشاركة الرئيسين:

أردوغان:

سنعمل كل ما يمكن لوقف الحرب وندعم أوكرانيا بشكل كامل.

على روسيا وأوكرانيا العودة إلى مباحثات السلام.

أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في الناتو.

روسيا وأوكرانيا مهتمتان بتمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

نأمل تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل وسأتحدث معه بشأن الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا.

ناقشت مع زيلينسكي صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

زيلينسكي: