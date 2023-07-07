6 قتلى وعشرات المصابين في حريق دار للمسنين شمالي إيطاليا

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق شب ليل الخميس في دار للمسنين في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، كما أصيب في الحادث أكثر من 80 شخصا.

وأفادت فرق الإطفاء بمصرع 6 أشخاص من نزلاء الدار، بينما نقل آخرون إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان، وأنقذ عناصر الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 81 شخصا جرحوا، بينهم اثنان في حالة خطرة، وتم إجلاء 170 شخصا.

والقتلى هم 5 نساء -تتراوح أعمارهن بين 69 و87 عاما- ورجل يبلغ من العمر 73 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء "آجي" أن سيدتين تقيمان في غرفة مشتركة لقيتا حتفهما في النيران، بينما توفي الآخرون اختناقا بالدخان.

وصرح رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا بأن "الحريق اندلع -على ما يبدو- في غرفة السيدتين اللتين لقيتا حتفهما".

وأوضح رئيس البلدية أن الحريق تم إخماده بسرعة كبيرة، لكن الأبخرة الناتجة عنه أضرت بكثير من النزلاء.

من جهته، أكد المتحدث باسم خدمة الإطفاء الوطنية لوكا كاري عدد القتلى، مضيفا أن 3 من المصابين في حالة حرجة، وقال إنه تم إخماد الحريق وإن أسبابه قيد التحقيق.