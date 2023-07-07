مسيرة شعبية في الأردن دعما للمقاومة الفلسطينية وجنين

شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية حاشدة داعمة للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد تعرضها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجرت الفعالية أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، بعد صلاة الجمعة، بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي)، تحت شعار "جنين معقل الأسود".

ورفع المشاركون الذين تقدمتهم أبرز القيادات الإسلامية، الأعلام الأردنية والفلسطينية، مرددين شعارات تحيي المقاومة وتدعو للثأر للشهداء.

وهتف المشاركون "من عمان تحية لجنين الأبية"، و"الانتقام الانتقام يا كتائب القسام"، و"الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا".

وخلال مشاركته في المسيرة قال القيادي بجماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، إن المسيرة "رسالة تتجاوب مع صدى انتصار جنين بالأمس، واليوم نابلس، وغدا القدس، يتردد صداها بعمان لتقول لا نقبل أن يُستفرد بجنين والمقاومة".

فيما اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة أن "الشعب الأردني يؤكد أنه مع خيار المقاومة (..) آن الأوان لدعم المقاومة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين يوم الاثنين الماضي واستخدمت مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، وأسفر الاقتحام عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.