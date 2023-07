مجحف أم منصف؟.. تباين بشأن حكم في قضية هندي مسلم راح ضحية تعذيب هندوس

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي في الهند مع الحكم الذي نطقت به محكمة سيرايكيلا قبل يومين، والذي يقضي بسجن 10 مدانين بقتل الشاب المسلم تبريز أنصاري، الذي راح ضحية تعذيب على يد مجموعة من الهندوسيين، إذ اعتبرت عائلة الضحية أن الحكم مجحف وظالم، في حين رأى آخرون أنه حقق العدالة.

وحكمت المحكمة بسجن المتهمين 10 أعوام في الواقعة التي تعود إلى ليلة 17 يونيو/حزيران 2019 في قرية داتكديه بولاية جاركاند (شرقي البلاد)، حين أمسك المدانون بالشاب المسلم (24 عاما) واتهموه بمحاولة اقتحام منزل فرد منهم والسطو عليه.

Earlier Jharkhand police had dropped murder charges against all 13 accused in #TabrezAnsari mob lynching case & converted it into a case of culpable homicide not amounting to murder!!! https://t.co/4KUb9UaliV https://t.co/o0Wl9UKMLg pic.twitter.com/g9uiH5gyjd

Only 10-Year Jail To All 10 Convicts For Tabrez Ansari Mob Lynching!!!

ولم يتوقف الأمر عند توجيه الاتهامات، بل عمد الشبان الهندوس إلى تقييد أنصاري بعمود، ثمّ أبرحوه ضربا لنحو 12 ساعة، أجبروه خلالها على ترديد شعارات هندوسية، قبل أن يقتادوه في صباح اليوم التالي إلى مركز الشرطة، حيث أرسل إلى السجن مباشرة، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وحسب تلك المصادر، فإنه بعد 4 أيام، أودع الشاب المستشفى ليموت في اليوم ذاته، لتتهم عائلته المعتدين عليه بقتله.

وحينها صرحت محامية أرملته بأنهم وجدوه عند زيارته متعبا يخرج الزبد من فمه، مرجعين وفاته إلى قصور في القلب مرتبط بصدمة شديدة إثر تعرضه للضرب الوحشي.

وقالت شرطة سيرايكيلا حينها إن سبب الوفاة سكتة قلبية، وقامت بتبرئة 2 من المتهمين بالقضية، قائلة إن التهم لا ترقى إلى القتل، وإثر ذلك اندلعت احتجاجات واسعة، وهددت أرملة أنصاري بإحراق نفسها في حال إسقاط التهم الموجهة للمتهمين.

ووثق مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي الضحية مقيدا وتبدو عليه آثار التعذيب والخوف، بينما يصرخ به من حوله لترديد "جاي شري رام" (المجد للإله راما)، فينصاع لهم ويرددها بالفعل منهكا.

وقوبل حكم المحكمة بتفاعل تراوح بين السخط والرضا، إذ رأى فيه نشطاء مصدر راحة لعائلة الفقيد، في حين عده آخرون مجحفا وغير كاف.

فكتب مغردون عن تحقق العدالة أخيرا، لافتين إلى أنه على الحكومة أن تقدم تعويضا لأسرة الفقيد نظير ما عانته طوال هذه الفترة.

Jharkhand court sentenced all 10 convicts in the 2019 #TabrezAnsari lynching case to 10-year imprisonment under Section 304 of the IPC.

At least some relief to the aggrieved family.https://t.co/JZWTCw9keE

— Raza Khan (@Raza_AKhan) July 5, 2023