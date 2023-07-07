لليوم الثاني.. أميركا تشكو مضايقات روسية لطائرتها في الأجواء السورية

أعلنت القوات الجوية الأميركية أن طائرات روسية "ضايقت" أمس الخميس مسيّرات أميركية خلال مشاركتها في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال الفريق أليكسوس غرينكويتش -في بيان له- إن الطائرات الروسية "أطلقت قنابل مضيئة أمام الطائرات المسيّرة وحلقت بالقرب منها بشكل خطير، وهو ما عرض سلامة جميع الطائرات المعنية للخطر".

وجاء في البيان أن "الطائرات العسكرية (الروسية) انخرطت في سلوك غير آمن وغير مهني الخميس، 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي، في أثناء تفاعلها مع طائرات أميركية مسيّرة من طراز إم كيو-9".

وفي اليوم السابق، قال غرينكويتش إن طائرات روسية أطلقت أيضا قنابل مضيئة أمام مسيّرات "إم كيو-9" (MQ-9) الأميركية، بينما قام أحد الطيارين بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية. وحثت القوات الجوية الأميركية نظيرتها الروسية في سوريا على وقف سلوكها المتهور والالتزام بالمعايير المتوقعة منها.

على الجانب الآخر، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اتهامات واشنطن للقوات الجوية الروسية في سوريا "سلوكا غير مهني وغير لائق".

من جانبه، أعلن أوليغ غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن قواته سجلت 12 انتهاكا من قبل مسيرات تابعة لقوات التحالف الدولي بالمجال الجوي لمنطقة تدريبات سورية روسية مشتركة، وأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للمسيرات.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيّرة تابعة لها في أثناء نشاط لها فوق البحر الأسود، في حين نفت موسكو مسؤوليتها عن الحادث.