"قافلة الشهداء في فلسطين تمتد".. مغردون ينعون شهيديّ رصاص الاحتلال بنابلس

نعى مغردون عرب وفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين، عقب استشهادهما صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة بنابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت أحد المنازل في حارة الحبلة، ثم أعدمت الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن الشابين اللذين أعدمتهما قواته صباح اليوم متهمان بتنفيذ عملية إطلاق نار أول أمس الأربعاء، استهدفت سيارة تابعة لقوات الاحتلال في حي الطور بنابلس دون وقوع إصابات في صفوفها.

وأضاف أن قواته تمكنت صباح اليوم من تصفيتهما، بحسب ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطغت عبارات النعي والوداع على مشاركات منصات التواصل الاجتماعي مع الثناء على شجاعة الشابين، وبطولتهما في مواجهة قوات الاحتلال.

واقعنا يصفع نظريّتهم.

حمزة مقبول وخيري شاهين يرتقيان بعد اشتباكات عنيفة مع قوات للعدو اجتاحت نابلس.

شهيد يتبع شهيدا، وأبطال يُلهمون سواهم.

هل يتذكّر الغزاة نظريتهم عن كبار يموتون وصغار ينسون؟!

هؤلاء الفتية من جيل ما بعد "أوسلو".

المستقبل لنا دون شك.

إنه وعْد الله، ومنطق التاريخ. pic.twitter.com/8R20fP5WqR — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 7, 2023

وأشاد الناشطون بشجاعة الشهيدين ومقاومتهما لقوات الاحتلال وآلياته، بعد محاصرتهما في البلدة القديمة في نابلس.

وبكلمات الرثاء قدّم الناشطون التحية لشهيدي نابلس، وتمنّوا أن يعوّض الله المقاومة الفلسطينية خيرا، مشيرين إلى أن بطولة الشابين تؤكد أن المستقبل لفلسطين دون شك.

جمعة حزينة في #نابلس، رحم الله الشهيدين، وعوض المقاومة خيرًا — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) July 7, 2023

ورأى محللون أن تنفيذ الاحتلال لجريمته في نابلس صباح اليوم، ربما يكون تمهيدا وتحضيرا لشن عدوان مماثل لما حصل في جنين، بعد انضمام مزيد من الشبان للمقاومة واستبسالهم في الدفاع عن بلادهم وقضيتهم.

لم يكتفِ الاحـ.تلال بما فعله في #جنين فانتقل إلى نابلس ليكمل جـ.رائمه وقتله للأبرياء، حيث دفع الجيش بتعزيزات عسـ.كرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة.#نابلس#فلسطين — قاطع من أجل فلسطين 🇵🇸 (@ban_campaign) July 7, 2023

وأشار آخرون إلى أن رفض الشابين لتسليم أنفسهما ومقاومتهما لقوات الاحتلال هي أبلغ ردّ على كل محاولات وأد المقاومة.

الشهيدان المشتبكان حمزة مقبول وخيري شاهين، والذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة #نابلس آثروا الشهادة على تسليم أنفسهم للاحتلال pic.twitter.com/ktYcFRk4eX — Loay Ashraf (@loay160) July 7, 2023

يشار إلى أن اقتحام نابلس يأتي بعد يومين من انتهاء عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، استشهد فيها 12 فلسطينيا وأصيب 140 آخرون بينهم 30 بجراح خطيرة.