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"قافلة الشهداء في فلسطين تمتد".. مغردون ينعون شهيديّ رصاص الاحتلال بنابلس

تشييع الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من أمام مستشفى رفيديا بنابلس
صورة لبدء تشييع الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين أمام مستشفى رفيديا بنابلس (مواقع التواصل)
7/7/2023

نعى مغردون عرب وفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين، عقب استشهادهما صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة بنابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت أحد المنازل في حارة الحبلة، ثم أعدمت الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن الشابين اللذين أعدمتهما قواته صباح اليوم متهمان بتنفيذ عملية إطلاق نار أول أمس الأربعاء، استهدفت سيارة تابعة لقوات الاحتلال في حي الطور بنابلس دون وقوع إصابات في صفوفها.

وأضاف أن قواته تمكنت صباح اليوم من تصفيتهما، بحسب ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطغت عبارات النعي والوداع على مشاركات منصات التواصل الاجتماعي مع الثناء على شجاعة الشابين، وبطولتهما في مواجهة قوات الاحتلال.

وأشاد الناشطون بشجاعة الشهيدين ومقاومتهما لقوات الاحتلال وآلياته، بعد محاصرتهما في البلدة القديمة في نابلس.

وبكلمات الرثاء قدّم الناشطون التحية لشهيدي نابلس، وتمنّوا أن يعوّض الله المقاومة الفلسطينية خيرا، مشيرين إلى أن بطولة الشابين تؤكد أن المستقبل لفلسطين دون شك.

ورأى محللون أن تنفيذ الاحتلال لجريمته في نابلس صباح اليوم، ربما يكون تمهيدا وتحضيرا لشن عدوان مماثل لما حصل في جنين، بعد انضمام مزيد من الشبان للمقاومة واستبسالهم في الدفاع عن بلادهم وقضيتهم.

وأشار آخرون إلى أن رفض الشابين لتسليم أنفسهما ومقاومتهما لقوات الاحتلال هي أبلغ ردّ على كل محاولات وأد المقاومة.

يشار إلى أن اقتحام نابلس يأتي بعد يومين من انتهاء عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، استشهد فيها 12 فلسطينيا وأصيب 140 آخرون بينهم 30 بجراح خطيرة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند