السودان.. انفجارات متتالية جنوب أم درمان والدعم السريع يهاجم القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم

أفاد مراسل الجزيرة في السودان بدوي انفجارات متتالية جنوب مدينة أم درمان صباح اليوم الجمعة، في حين أعلن مصدر بالجيش السوداني للجزيرة تصدي الجيش لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم الليلة الماضية.

وأشار المصدر العسكري إلى أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وتدمير أكثر من 10 مركبات قتالية بعد اشتباك استمر أكثر من ساعة.

في تطور آخر، قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لرتل عسكري تابع لمن وصفتهم بالانقلابيين في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس كان في طريقه إلى مدينة نيالا، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

وأضافت في بيان أن عشرات الجنود استسلموا لقوات الدعم السريع، كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد والمركبات.