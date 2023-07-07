إٍسرائيل لأميركا: نشكركم على دعمكم غير المشروط لعمليتنا العسكرية في جنين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي -اليوم الجمعة- إنه أعرب لنظيره الأميركي عن شكر إسرائيل لواشنطن على دعمها غير المشروط للعملية العسكرية، التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أجرى مباحثات مع نظيره الأميركي لويد أوستن حول أهمية العملية العسكرية في جنين، لمنع ما سماها "الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين وقوات الأمن".

وأضاف غالانت أنه قدم الشكر للإدارة الأميركة على الدعم غير المشروط الذي قدمته لأنشطة الجيش الإسرائيلي في جنين.

ومن جانبه، قال البنتاغون إن أوستن أعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هجمات المستوطنين.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ قبل يومين عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين، استشهد فيها 12 فلسطينيا وأصيب 140 آخرون بينهم 30 بجروح خطيرة.

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده "بالرصاص الحي" مساء الثلاثاء الماضي خلال العملية.

والأربعاء الماضي، شوهدت أرتال مدرعات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين ومخيمها اللذين اتشحا بالسواد جراء دخان كثيف غطى المباني التي لحقت أضرار بعدد كبير منها.

وفي المخيم، تفقد السكان الدمار الواسع النطاق الذي خلفه قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي دمرت جدران مبان أو أحدثت فيها فجوات وتركت السيارات كتلًا محطمة، في حين تناثرت أغطية الرصاص الفارغ والزجاج المكسور في الشوارع.

من جهته، قال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي إن "الأخطر هو ما حدث داخل المخيم، حيث لا كهرباء ولا ماء ولا طرق لمن يحتاجون للذهاب إلى المستشفى".

وفي السياق، قال عماد جبارين أحد الذين غادروا المخيم "دمرت جميع جوانب الحياة، لا كهرباء ولا اتصالات. نحن معزولون عن العالم إلى حد ما".