فصائل المقاومة في جنين: العدوان الأخير على جنين دليل على فشل الاحتلال في الوصول إلى المجاهدين والقضاء عليهم
6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202311:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
فصائل المقاومة في جنين: العدوان الأخير على جنين دليل على فشل الاحتلال في الوصول إلى المجاهدين والقضاء عليهم
فصائل المقاومة في جنين: نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات للتصدي للاحتلال عند كل اقتحام واعتداء
فصائل المقاومة في جنين: نؤكد على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين
فصائل المقاومة في جنين: عدوان الاحتلال على جنين هو دليل على فشله وعجزه عن الوصول إلى المقاومين كما كان يزعم
فصائل المقاومة في جنين: العدوان الذي شنه الاحتلال على جنين مستهدفا المدنيين هو دليل على فشل هذا العدوان
المصدر : الجزيرة + وكالات