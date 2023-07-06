فصائل المقاومة في جنين: العدوان الأخير على جنين دليل على فشل الاحتلال في الوصول إلى المجاهدين والقضاء عليهم

فصائل المقاومة في جنين: نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات للتصدي للاحتلال عند كل اقتحام واعتداء

فصائل المقاومة في جنين: نؤكد على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين

فصائل المقاومة في جنين: عدوان الاحتلال على جنين هو دليل على فشله وعجزه عن الوصول إلى المقاومين كما كان يزعم

فصائل المقاومة في جنين: العدوان الذي شنه الاحتلال على جنين مستهدفا المدنيين هو دليل على فشل هذا العدوان