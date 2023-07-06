شاهد.. أوضاع مأساوية للاجئين السودانيين في تشاد

بينما يتواصل الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع دون أن تلوح في الأفق نهاية قريبة، تشهد البلاد مآسي حقيقية لآلاف النازحين.

كما تشهد الحدود مع دول مجاورة مآسي مماثلة للاجئين الفارين من جحيم القتال الذي لم يقتصر على الخرطوم بعد نشوب معارك أخرى في مناطق عديدة أبرزها الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

التقرير المرفق يرصد جانبا من مأساة اللاجئين إلى المناطق الحدودية في تشاد..