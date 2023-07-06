إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بخليج عمان

أعلنت سلطات الموانئ الإيرانية احتجاز الناقلة "ريتشموند فويادجر" بأمر قضائي بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان، مما أسفر عن إصابة 5 من طاقمها.

ونقلت شبكة أخبار إيران أن ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اصطدمت بسفينة إيرانية تقل 7 من أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابة 5 بجروح خطيرة.

في غضون ذلك، أعلن الأسطول الخامس الأميركي منع محاولتين لمصادرة ناقلتي نفط تجاريتين من قبل البحرية الإيرانية قرب ساحل عمان.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا إن هجوم البحرية الإيرانية على الناقلتين النفطيتين ينتهك القانون الدولي ويقوض أمن وسلامة حركة المرور في المنطقة.

وقد تعهد البيت الأبيض بالرد على ما سماه عدوان إيران على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

في المقابل نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر عسكري نفيه سعي قوارب إيرانية لاحتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز.

وتشير بيانات من شركة التحليلات "فورتكسا" إلى مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وهو بمثابة عنق زجاجة بين إيران وسلطنة عمان.