رد الجميل.. أردوغان يزور الولايات الأكثر تصويتا له

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء زيارة إلى ولايتي بايبورت وغوموش خانة نهاية الأسبوع المقبل؛ للتعبير عن شكره ناخبيه في الولايتين الأكثر تصويتا له في الانتخابات الرئاسية.

وسيجري أردوغان زيارة إلى ولاية بايبورت (شمالي البلاد) السبت المقبل، ضمن جولة داخلية يعتزم إجراءها إلى الولايات التي حصل فيها على أعلى نسبة تصويت في جولتي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

وحصل أردوغان على 78.86% من أصوات الناخبين بولاية بايبورت في الجولة الأولى، و82.45% في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ونال 74.42% من أصوات الناخبين بولاية غوموش خانة في الجولة الأولى، و78.54% في الجولة الثانية.

يشار إلى أن أردوغان فاز بولاية رئاسية جديدة في مايو/أيار الماضي، وحصل في جولة الإعادة على 52.15%، مقابل 48% لمنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.