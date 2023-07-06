"ليس في بيلاروسيا".. لوكاشينكو يكشف عن مكان وجود قائد مجموعة فاغنر

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين ليس في بيلاروسيا، رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا بعد تمرده الشهر الماضي.

وكشف الرئيس البيلاروسي في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن بريغوجين موجود في سان مدينة بطرسبرغ الروسية وليس في بيلاروسيا.

وقال إن مقاتلي فاغنر ما يزالون في معسكراتهم التي تجمعوا بها بعد خروجهم من مدينة باخموت الأوكرانية.

وأكد لوكاشنكو أنه لا يرى خطرا على بيلاروسيا جراء تمركز قوات شركة عسكرية خاصة فيها، مشددا على أن انتقال شركة فاغنر الى بلاده مرتبط بقرار القيادة الروسية والشركة نفسها.





تصريحات للناتو

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ إن قلة قليلة من قوات فاغنر انتقلت الى بيلاروسيا، لافتا إلى أن هناك ما ظل منها في أوكرانيا لكن ليس في الخطوط الأمامية.

وأوضح أن الحلف تابع قيام بيلاروسيا بتحضيرات لاستقبال قوات فاغنر على أراضيها، لكن كثيرا من هذه القوات لم تدخل بيلاروسيا بعد.

وكانت وساطة لوكاشينكو أقنعت بريغوجين بوقف تقدم قواته باتجاه العاصمة الروسية موسكو بعدما أعلنت تمردا على القوات الروسية وسيطر على مدينة روستوف جنوب غربي روسيا في 24 من يونيو/ حزيران الماضي.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قامت به قوات فاغنر بالخيانة للوطن، متعهدا بمحاسبة المتورطين في السيطرة على إحدى أكبر المدن الروسية ومقر قيادة الجيش فيها.