تتضمن تعيين رقباء.. البنتاغون يعتزم تشديد الرقابة على المعلومات السرية بعد واقعة تسريب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -أمس الأربعاء- عزمها تشديد القيود على المعلومات شديدة السرية في أعقاب حادث تسريب مزعوم أدى لإلقاء

القبض على ملاح جوي في أبريل/نيسان الماضي، وتوجيه اتهام له في وقت لاحق بنشر وثائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراسل.

ولم ترصد المراجعة التي استمرت 45 يوما وجود عطل فني معين، لكن البنتاغون قال إن السياسات، ومنها المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية في المجالات الحساسة، مبهمة وأدت إلى حدوث تفاوت في تطبيقها.

وقال البنتاغون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين "رقباء على المعلومات السرية للغاية" وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل، وخططا لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية.

وواجه جاك دوغلاس تيكسيرا (21 عاما) من نورث دايتون بولاية ماساشوستس في يونيو/حزيران 6 اتهامات بالاحتفاظ عمدا بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.

ويُعتقد بأن تسريب الوثائق -التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي- هو الاختراق الأمني الأخطر منذ نشر أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع مصور ومراسلات دبلوماسية على موقع ويكيليكس الإلكتروني عام 2010.

ويقول ممثلو الادعاء إن تيكسيرا سرب وثائق سرية لمجموعة من ممارسي الألعاب الإلكترونية على تطبيق ديسكورد.