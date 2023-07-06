الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

القناة 12 الإسرائيلية: تبادل لإطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: تحييد منفذ عملية كدوميم بعد تبادل لإطلاق النار مع الجيش

حماس: نشيد بعملية إطلاق النار شرق قلقيلية التي تأتي في إطار الرد المتواصل على عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة