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الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202304:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

القناة 12 الإسرائيلية: تبادل لإطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: تحييد منفذ عملية كدوميم بعد تبادل لإطلاق النار مع الجيش

حماس: نشيد بعملية إطلاق النار شرق قلقيلية التي تأتي في إطار الرد المتواصل على عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة

 

المصدر : الجزيرة + وكالات