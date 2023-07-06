الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس
6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202304:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس
القناة 12 الإسرائيلية: تبادل لإطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: تحييد منفذ عملية كدوميم بعد تبادل لإطلاق النار مع الجيش
حماس: نشيد بعملية إطلاق النار شرق قلقيلية التي تأتي في إطار الرد المتواصل على عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة
المصدر : الجزيرة + وكالات