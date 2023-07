رحل جنود الاحتلال وبقي المخيم.. إشادة ببسالة المقاومة والحاضنة الشعبية بجنين

ضجّت المنصات الفلسطينية بهجة واحتفاء بانسحاب الاحتلال بشكل كامل من جنين ومخيمها بعد يومين من العدوان وبسالة المقاومة بالتصدي للقوات الإسرائيلية، مؤكدين هزيمتها أمام صلابة التصدي والحاضنة الشعبية القوية، وقدرتها على فرض قوة رادعة للاحتلال على أرض الواقع.

وتداول ناشطون على نطاق واسع مقاطع فيديو توثق فرحة الأهالي واحتفالهم في شوارع المخيم بهجة بانسحاب الاحتلال بعد تصدي المقاومة لهم، والعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها بفعل العدوان الإسرائيلي.

Palestinians take to the streets in #Jenin, celebrating the end of the Israeli invasion & chanting in support of the resistance fighters ✌🏻#جنين pic.twitter.com/gwRRspCpeV

