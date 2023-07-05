تدمير 80% من المباني وإتلاف شبكتي الماء والكهرباء.. وضع "كارثي" في جنين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

حذّرت محافظة جنين من تردي الوضع الإنساني للآلاف من الأهالي جراء استهداف الاحتلال للبنية التحتية للمدينة ومخيمها، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت يومين وخلّفت استشهاد 12 فلسطينيا وجرح العشرات ونزوح الآلاف.

وأحصت السلطات المحلية تضرر نحو 80% من المباني في المخيم بشكل كلي أو جزئي.

كما أعلن محافظ جنين في السلطة الفلسطينية أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، بدء لجنة رسمية حصر أضرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وقال الرجوب إن لجنة متخصصة بدأت أعمالها في حصر كافة الأضرار الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي برعاية كاملة من الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه بموازاة ذلك تم إطلاق خطة شاملة للاستجابة الإنسانية في المخيم تتضمن إصلاح أضرار البني التحتية وخطوط المياه والكهرباء وإغاثة السكان بدعم حكومي وشعبي.





إتلاف للممتلكات

وكشف نائب محافظ جنين كمال أبو الرُّب -في تقييم أولي- أن المخيم الذي يتكون من نحو ألف عقار موزعة ما بين منزل وشقة تضرر نحو 80% منها، وتراوحت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي وحرق وتخريب وإتلاف للممتلكات.

وأكد أن نحو 800 منزل دمرت بشكل كلي أو جزئي، وأن العدوان الإسرائيلي على المخيم أدى إلى إتلاف شبكتي المياه والكهرباء بشكل كامل.

كما ذكر سكان المخيم أن عشرات المنازل دمرها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنقلهم بين أزقة المخيم ومن منزل لآخر.

ووصف رئيس بلدية جنين نضال عبيدي حجم الدمار داخل المخيم بالكارثي، مشيرا إلى أن البنية التحتية في المخيم دمرت بالكامل، وانقطعت الكهرباء ومياه الشرب والهواتف الأرضية كما تضررت شبكة الصرف الصحي.

واحترقت عشرات المركبات وتحول بعضها إلى كومة من حديد على جنبات الطرق التي أصبح السير فيها مشيا على الأقدام أمرا صعبا.

وأفاد عدد من الأهالي الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على ترك منازلهم ولجؤوا إلى المستشفيات، بأن اعتداءات جيش الاحتلال لاحقتهم أيضا داخل المستشفيات التي ظنوا أنها ستكون ملاذا آمنا لهم.





وضع صحي هش

من ناحية أخرى، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن -في مقابلة مع الجزيرة- إن أكثر من 500 عائلة في جنين غادرت منازلها، وإن قطاع الصحة في المدينة يعمل في ظروف هشة واستثنائية.

كما ذكر أن القوات الإسرائيلية هاجمت خلال عدوانها على المدينة 3 مستشفيات، مؤكدا أن الموارد المالية المخصصة للمستشفيات غير كافية وأنه من اللازم ضمان وجود المعدات اللازمة فيها.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر أول أمس الاثنين تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين ومخيمها، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، لاستهداف مقاومين فلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين، بينهم 20 في حالة خطرة.