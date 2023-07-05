العدوان على جنين.. ما أشبه الليلة بالبارحة

بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في ختام عملية عسكرية استمرت يومين في مخيم جنين بالضفة الغربية، تتكشف مشاهد الدمار التي خلفها العدوان الذي شاركت فيه قوات برية وجوية.

وقد ارتفع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على جنين إلى 12 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 100.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة الذي رصد الأوضاع من داخل المخيم بأن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في المخيم بالإضافة إلى ممتلكات الأهالي، بعد نحو يومين من المواجهات والاشتباكات المسلحة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

التقرير المرفق يشير إلى ما جرى في جنين وتشابهه مع مشاهد من زمن النكبة الفلسطينية عام 1948.