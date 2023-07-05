اشتباكات عنيفة في الخرطوم ومخاوف من امتداد الحرب إلى الشمال والشرق

أفاد مراسل الجزيرة في السودان بسماع إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة حول أحياء الرميلة والحلة الجديدة واللاماب والمنطقة الصناعية غربي الخرطوم، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي في سماء العاصمة.

وكان الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله قال للجزيرة إن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة المعدة، وإنها حققت نجاحا كبيرا في أم درمان.

من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع صورا قالت إنها لحطام طائرة للجيش السوداني من طراز ميغ أسقطتها قواته خلال المعارك في الخرطوم بحري.

في سياق مواز، نقل مراسل الجزيرة نت عن مصادر أمنية سودانية وصفها بـ"الرفيعة" أن قوات الدعم السريع تخطط لتوسيع نطاق الحرب إلى شمال البلاد وشرقها خلال المرحلة المقبلة بعدما تراجعت في الخرطوم.





معارك ضارية

وقالت المصادر ذاتها للجزيرة نت إن السلطات رصدت خلال الفترة الأخيرة نشاطا لعناصر استخبارية من قوات الدعم السريع تسربوا إلى ولاية نهر النيل المتاخمة لولاية الخرطوم، وعملوا في مزارع وأعمال هامشية لجمع معلومات والتحضير في إطار مخطط القوات لتنفيذ عمليات عسكرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات ضبطت عناصر من قوات الدعم السريع في مزارع ونقاط عبور قرب مدينتي شندي وعطبرة بولاية نهر النيل وفي حوزتهم أسلحة وذخائر، وكانوا يرصدون المناطق العسكرية والمرافق الإستراتيجية.

وشهد السودان أمس الثلاثاء معارك ضارية بأنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة.

واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي مما أدى لمعارك يومية بالعاصمة، وأجج عمليات القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد، وهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وحسب الوكالة ذاتها، فإن أحدث إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أن الصراع تسبب في تشريد حوالي 3 ملايين شخص تقريبا، من بينهم نحو 650 ألفا عبروا الحدود إلى دول مجاورة.