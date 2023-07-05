أبرز الاقتحامات الإسرائيلية لمدن فلسطينية منذ مارس 2022.. كيف ردت المقاومة عليها؟
يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ اقتحاماته لمدن الضفة الغربية، التي زادت حدتها منذ مارس/آذار 2022 إذ بلغت 9 اقتحامات في تلك الفترة، لاعتقال وتصفية فلسطينيين مقاومين للاحتلال.
وكانت تقارير أُممية قالت إنه منذ عام 2022 تزايد استخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة، حيث تزامن ذلك مع تكثيف الاقتحامات للمدن.
وآخر هذه الاقتحامات كانت العملية العسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة، التي أطلقها جيش الاحتلال أول أمس الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.
وفي كثير من المرات، كانت الاقتحامات تثير ردود فعل فلسطينية تتمثل في تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال أو المستوطنين.
وردا على اقتحام جنين الأخير، نفّذ فلسطيني -أمس الثلاثاء- عملية دهس في تل أبيب أسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينهم 3 في حالة الخطر.
ورصدت وكالة الأناضول منذ عام 2022 تنفيذ الجيش الإسرائيلي لـ9 اقتحامات كانت الأبرز والأوسع خلال تلك الفترة والردود الفلسطينية عليها، وفي ما يلي التسلسل الزمني لها:
عام 2022
- 15 مارس/آذار: اقتحام مخيمي قلنديا شمالي القدس وبلاطة شمالي الضفة.
- الرد الفلسطيني في 22 مارس/آذار: عملية طعن ودهس في النقب أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، ويوم 27 مارس/آذار: إطلاق نار وسط الخضيرة أسفر عن مقتل جنديين، وفي 30 مارس/آذار إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين.
- 7 أكتوبر/تشرين الأول: حصار مخيم شعفاط شمالي القدس.
- الرد الفلسطيني في 12 أكتوبر/تشرين الأول: عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال ومستوطنين في الضفة، أدت إحداها لمقتل جندي إسرائيلي.
- 12 أكتوبر/تشرين الأول: اقتحام واسع وحصار لمدينة نابلس.
- الرد الفلسطيني: في 16 أكتوبر/تشرين الأول، تم إلقاء قنبلة يدوية قالت "عرين الأسود" إنها أسفرت عن إصابات في الجيش الإسرائيلي، ثم ألحقت ذلك بإطلاق الرصاص، من دون وجود تأكيد من الجيش بوقوع إصابات.
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عام 2023
- 26 يناير/كانون الثاني: اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة.
- الرد الفلسطيني في 27 يناير/كانون الثاني: إطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين.
- 6 فبراير/شباط: اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا شرقي الضفة.
- الرد الفلسطيني في 10 فبراير/شباط: عملية دهس قرب مستوطنة شمالي القدس أسفرت عن مقتل مستوطنين، تلاها بعد 3 أيام مقتل جندي إسرائيلي بعملية طعن بالقدس.
- 22 فبراير/شباط: اقتحام مدينة نابلس بشكل واسع.
- الرد الفلسطيني في 26 فبراير/شباط: إطلاق نار أدى لمقتل مستوطنين، تلاها بيوم عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن قرب أريحا.
- 7 مارس/آذار: اقتحام مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس.
- الرد الفلسطيني في 9 مارس/آذار: إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن مقتل إسرائيلي.
- 5 أبريل/نيسان: اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين.
- الرد الفلسطيني في 7 أبريل/نيسان: إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 مستوطِنات، وفي اليوم ذاته تنفيذ عملية دهس في تل أبيب أدت لمقتل إسرائيلي.
- 19 يونيو/حزيران: اقتحام مخيم جنين.
- الرد الفلسطيني في 20 يونيو/حزيران: إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين قرب مستوطنة وسط الضفة.