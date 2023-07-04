بينها حالات حرجة.. إصابات جراء عملية دهس وطعن في تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية إن 7 أشخاص أصيبوا في عملية دهس وطعن ظهر اليوم الثلاثاء في تل أبيب، وأضافت أن 3 منهم حالتهم خطيرة.

وأكد مراسل الجزيرة إلياس كرام أن أحد الإسرائيليين الموجودين في المكان أطلق النار على منفذ عملية الدهس وقتله على الفور.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن منفذ العملية في تل أبيب كان يرتدي الزي العسكري التابع للجيش الإسرائيلي.

وفي أول رد فعل، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن العملية في تل أبيب هي رد أولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين.