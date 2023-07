وسط دهشة الزبائن.. الأمير وليام يقدم وجبات صديقة للبيئة على عربة برغر

فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر جنوب لندن، بتقديم وجبات صديقة للبيئة، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين وحظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر وريث العرش في مقطع مصور نُشر أمس الأحد يقدم شطائر "برغر إيرث شوت" بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة "إيرث شوت" (Earthshot) السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

WATCH: Prince William surprised members of the public when he served environmentally friendly ‘Earthshot Burgers’ from a food truck in Bermondsey, south London https://t.co/NBo0iq9Gxp pic.twitter.com/sQUPqtrfKz

وقال الأمير أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول "سأحضر (البرغر) حالا.. صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".

وتعاون وليام مع مؤسسي قناة "سورتد فود" على يوتيوب، التي تعرض تقييمات لأدوات المطبخ وتنشر وصفات الطعام، بهدف إبراز أعمال 3 فائزين سابقين بجائزة "إيرث شوت".

So… Shall we talk about today’s video?!

– Explore planet-saving gadgets with @EarthshotPrize

– Feed a group of gorgeous members of the Sorted community

– Get ACTUAL Prince William @KensingtonRoyal serving food from a burger van!

Did we miss anything?!https://t.co/fBhRzCGjnk pic.twitter.com/v5TaQGdl8Y

— Sorted Food (@sortedfood) July 30, 2023