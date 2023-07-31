وسط دهشة الزبائن.. الأمير وليام يقدم وجبات صديقة للبيئة على عربة برغر

فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر جنوب لندن، بتقديم وجبات صديقة للبيئة، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين وحظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر وريث العرش في مقطع مصور نُشر أمس الأحد يقدم شطائر "برغر إيرث شوت" بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة "إيرث شوت" (Earthshot) السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

WATCH: Prince William surprised members of the public when he served environmentally friendly ‘Earthshot Burgers’ from a food truck in Bermondsey, south London https://t.co/NBo0iq9Gxp pic.twitter.com/sQUPqtrfKz — Reuters Asia (@ReutersAsia) July 31, 2023

وقال الأمير أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول "سأحضر (البرغر) حالا.. صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".

وتعاون وليام مع مؤسسي قناة "سورتد فود" على يوتيوب، التي تعرض تقييمات لأدوات المطبخ وتنشر وصفات الطعام، بهدف إبراز أعمال 3 فائزين سابقين بجائزة "إيرث شوت".

So… Shall we talk about today’s video?! – Explore planet-saving gadgets with @EarthshotPrize

– Feed a group of gorgeous members of the Sorted community

– Get ACTUAL Prince William @KensingtonRoyal serving food from a burger van! Did we miss anything?!https://t.co/fBhRzCGjnk pic.twitter.com/v5TaQGdl8Y — Sorted Food (@sortedfood) July 30, 2023

مواد صديقة للبيئة

ومضى الأمير يقول لزبائن عربة البرغر "العلبة التي توشكون على الأكل فيها من صنع شركة نوتبلا، ولا تحوي أي بلاستيك، لقد توصلوا إلى غلاف من الأعشاب البحرية".

وأضاف "تُزرع المكونات الموجودة في البرغر داخل صوبة في الهند تابعة لشركة اسمها خيتي. وأخيرا وليس آخرا.. فإننا نطهوه على شيء يسمى مواقد موكورو النظيفة، صممتها سيدة في كينيا بهدف الحد من تلوث الهواء".

واستطرد الأمير "لا أستطيع أن أضمن المذاق والجودة ولكن.. أنا أتأقلم مع (هذا البرغر)".

We are *very* excited to share the tastiest collab of the summer with @SortedFood & @YouTube! ​

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The guys will be making a delicious 🍔 recipe, with the help of Prince William, and some of our 2022 Winners’ ground-breaking innovations.​ Get stuck in! 👇 https://t.co/JsTmToyoyO pic.twitter.com/cfrm0CxOqa — The Earthshot Prize (@EarthshotPrize) July 30, 2023

ونقلت صحيفة "إندبندنت" تعليق أحد الزبائن على قيام الملك المستقبلي لبريطانيا بإعداد شطائر البرغر، حيث قال: استغرق عقلي 3 ثوانٍ للتخزين، لاستيعاب الأمر، هل أنا في حلم؟ هل نمت ما يكفي؟".

من جهته، اكتفى زبون آخر بالقول: لقد فقدت كلماتي.

وبعد قيامه بتقديم البرغر على العربة، بُث مقطع آخر للفيديو أظهر الأمير وليام يطل إلى ستوديو قناة "سورتد فود" لتسليم المواد التي أنتجها الفائزون بجائزة "إيرث شوت" وأخبر الطهاة أنه يعمل على هذا المشروع منذ "4 سنوات".

وقال مازحا: كان لدي شعر عندما بدأ (المشروع) ثم ترك الطهاة يصنعون البرغر.