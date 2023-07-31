تايمز: السيارات الكهربائية الصينية قد تستخدم لشل حركة الطرق ببريطانيا

حذر مسؤول في قطاع السيارات البريطاني من أن الصين قد تشل حركة الطرق بالمملكة المتحدة باستخدام السيارات الكهربائية المصنوعة لديها التي قال إنها مشوبة بمشكلات أمنية كبيرة.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن رئيس معهد صناعة السيارات، البروفيسور جيم ساكر، قوله إن ما بين 100 و300 ألف سيارة كهربائية في أوروبا يمكن التحكم فيها وشل حركتها عن بعد من قبل المسؤولين في الصين.

وبحسب الصحيفة، فقد حذر البروفيسور البريطاني من أن "خطر السيارات الكهربائية الذكية التي تغمر المملكة المتحدة قد يكون بمثابة حصان طروادة تستخدمه المؤسسة الصينية إذا أرادت زعزعة استقرار الاقتصاد البريطاني".

ونقلت التايمز عن محللين في مجال الصناعة قولهم إن 30 علامة تجارية للسيارات الكهربائية -العديد منها في الصين- تستعد لتغطية احتياجات السوق في المملكة المتحدة قبل الحظر الذي تعتزم الحكومة فرضه على بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2030.

ووفق تقرير الصحيفة، فقد أعرب ساكر في تقرير موجه للمصنعين والهيئات المنظمة لصناعة السيارات في بريطانيا عن خشيته من أن منع الصينيين من وضع برامج تجسس في المركبات يمكن استخدامها لشل حركتها في وقت واحد، قد يكون أمرا مستحيلا.

ودعا رئيس معهد صناعة السيارات الحكومة البريطانية إلى تأجيل حظر استخدام السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة 5 سنوات أخرى.