أطلقت السلطات البوليفية عملية أمنية، اليوم الاثنين، يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر لاعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، في حين يؤكد مسؤولون أنهم يوشكون على اعتقاله.

وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو إنهم نفذوا سلسلة مداهمات في مقاطعة "سانتا كروز" للقبض على مهرب المخدرات الأوروغوياني سيباستيان إنريكه مارسيت كابريرا.

وأضاف ديل كاستيو أنهم حشدوا أكثر من 2250 رجل شرطة و144 آلية عسكرية، ونفذوا ما يزيد على 23 عملية أمنية و6 مداهمات أدت إلى اعتقال 12 شخصا، متعهدا بأنهم سيعتقلون مهرب المخدرات خلال الساعات المقبلة.

وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا مطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج بلاده وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.

وتتهم بوليفيا مارسيت كابريرا بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.

وتعتقد السلطات البوليفية أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا في سبتمبر/أيلول الماضي، وقام بنشاطات علنية بينها شراء نادي كرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.

وكان مارسيت كابريرا سجن قبل عامين في الإمارات بتهمة استخدام جواز سفر باراغواياني مزور، لكنه تمكن من الإفلات باستخدام وثائق هوية من الأوروغواي.

وكشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي في تغريدة أن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغواياني المعارض للمافيا مارسيلو بيتشي الذي قُتل في جزيرة بارو الكولومبية في مايو/أيار عام 2022، خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.

يشار إلى أن اسم مهرب المخدرات مارسيت كابريرا ارتبط بعم رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس الذي أدين بتهريب الماريغوانا.