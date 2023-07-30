عواصف عاتية وفيضانات.. 9 قتلى بروسيا والصين ترفع التحذير لأعلى مستوى

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم جرّاء عواصف عاتية ضربت وسط البلاد، في حين شهدت الصين فيضانات نتيجة إعصار دوكسوري الذي اجتاح البلاد يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة تسببت في اقتلاع الأشجار وقطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية في مدن روسية مختلفة.

وقال مسؤولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعا سكنيا وألحقت أضرارا بأسطح 41 بناية سكنية و7 بنايات تقدم خدمات اجتماعية في 8 مناطق مختلفة من روسيا.

ووفق الوزارة، فإن 7 من القتلى التسعة لقوا حتفهم في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في سوط البلاد.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة بحسابها في تطبيق تليغرام سيارات وخياما تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي سقطت عليها بعد أن اقتلعتها الرياح العاتية.

إعصار وفيضانات تجتاح الصين

كما شهدت الصين فيضانات في الشمال نتيجة إعصار دوكسوري الذي ضرب البلاد الجمعة الماضي، وضعفت قوته اليوم الأحد مع توقع هطول أمطار قياسية في بكين.

ويعمل السكان في الجنوب على إزالة آثار الإعصار رغم اقتراب عاصفة أخرى من السواحل الصينية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية أبقى على التحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في البلاد، بسبب العواصف الماطرة اليوم.

ويُعدُّ إعصار دوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، وقد دفع آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم في إقليم فوجيان الجنوبي وأحدث دمارا في المناطق الساحلية التي مر بها متجها صوب الشمال والمناطق الداخلية. وقد وصل إلى الصين بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان.

ورغم أن السلطات خفّضت تصنيف دوكسوري من إعصار إلى عاصفة اليوم، فإن مكتب الأرصاد الجوية أبقى على التحذير الأحمر مع هطول الأمطار الغزيرة في مختلف الأقاليم وخاصة في المناطق الشمالية مثل خبي وبكين وشانشي وخنان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه من المرجح أن تشهد العاصمة بكين أمطارا قياسية في حين غرقت المدن في إقليم خبي الذي يحيط به في المياه. وذكر تلفزيون محلي أن 209 محطات للأرصاد الجوية في خبي سجلت أمطارا غزيرة بمستويات مختلفة.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إلى أن 1.46 مليون شخص في فوجيان تضرروا بسبب دوكسوري، وأعيد توطين أكثر من 363 ألفا، مما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 3.1 مليارات يوان صيني، وهو ما يعادل 430 مليون دولار، حتى مساء أمس السبت.