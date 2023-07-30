تايلند.. 12 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار مخزن ألعاب نارية

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر انفجار وقع في مستودع للألعاب النارية جنوب تايلند أمس السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن سانان فونجاكسورن حاكم إقليم ناراتيوات -الذي وقع فيه الانفجار- قوله إن حريقا شب في مستودع للألعاب النارية غير مرخص بعد انفجار بعض الألعاب المخزنة فيه أمس السبت في سوق مونو بمنطقة سو-نجاي كولوك بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا.

وأضاف حاكم الإقليم التايلندي "هناك 10 قتلى إضافة إلى جثتي شخصين مجهولين تم إرسالهما لفحص الحمض النووي".

وقال إن نحو 121 شخصا أصيبوا في الحادث، اثنان منهما إصابتهما بالغة، وإن 111 مصابا تلقوا العلاج وغادروا المستشفى، واستبعد أن يكون هناك مزيد من القتلى جراء الحادث.

ووفق المسؤول التايلندي، فقد ألحق الانفجار أضرارا بأكثر من 200 منزل في محيط المستودع، مما أثر على 365 شخصا، واضطر نحو 19 شخصا إلى الانتقال من أماكن سكنهم.

وأوضح حاكم الإقليم أن التحقيقات الأولية تشير إلى حدوث خطأ فني أثناء أعمال اللحام حيث كان العمل يجري في إنشاءات داخل المبنى.