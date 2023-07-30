وزير الخارجية الأفغاني يوضح أبرز الملفات التي سيبحثها مع الوفد الأميركي في الدوحة

قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي للجزيرة إنه سيبحث، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة، مع وفد أميركي، العقوبات الدولية على أفغانستان، ومصير الأموال الأفغانية المجمدة في البنوك الأميركية.

وأكد متقي للجزيرة أنه سيطالب الجانب الأميركي بشطب القائمة السوداء التي تمنع قيادات ومسؤولين في الحكومة الأفغانية من السفر.

وأشار إلى أنه سيبحث مع ممثل واشنطن موضوع انتهاك الأجواء الأفغانية من قبل الولايات المتحدة، وهو ما يمثل "خرقا لاتفاق الدوحة والقوانين الدولية"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن مسؤولَين أميركيين سيلتقيان مع وفد من حركة طالبان و"خبراء تكنوقراط" من وزارات أفغانية في الدوحة هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان صدر الأربعاء الماضي أن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس وست، والمبعوثة الأميركية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان رينا أميري، سيجتمعان مع وفد طالبان في الدوحة لمناقشة تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان وقضايا الأمن وحقوق النساء والاستقرار الاقتصادي وجهود مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار فيها.